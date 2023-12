Micro-folie/causeries Eglise Saint-Etienne Coulonges-sur-l’Autize, 15 décembre 2023, Coulonges-sur-l'Autize.

Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-15 18:30:00

fin : 2023-12-15

La Vierge à l’Enfant (succédant à la Nativité) est l’un – si ce n’est LE – des thèmes les plus repris dans l’histoire de l’art. Pourquoi tant de représentations de cet événement ? Quelle en est la symbolique ?

Nous commencerons par un tour de l’église Saint-Etienne (de Coulonges-sur-l’Autize) afin de voir quelques unes de ces représentations, puis une série d’activités pour finir cette sortie à la Micro-Folie.

Les enfants peuvent y participer, il y aura des activités pour eux à la Micro-Folie (coloriages, réalité virtuelle) en lien avec la thématique !

VENDREDI 15 DECEMEBRE (c’était bien annoncé le 14 décembre, mais imprévu à l’église) Eglise Saint-Etienne, à 18h30 – 79160 Coulonges-sur-l’Autize

Gratuit

Inscrivez vous à : culture@coulongessurlautize.com

07 72 45 80 14.

La Vierge à l’Enfant (succédant à la Nativité) est l’un – si ce n’est LE – des thèmes les plus repris dans l’histoire de l’art. Pourquoi tant de représentations de cet événement ? Quelle en est la symbolique ?

Nous commencerons par un tour de l’église Saint-Etienne (de Coulonges-sur-l’Autize) afin de voir quelques unes de ces représentations, puis une série d’activités pour finir cette sortie à la Micro-Folie.

Les enfants peuvent y participer, il y aura des activités pour eux à la Micro-Folie (coloriages, réalité virtuelle) en lien avec la thématique !

VENDREDI 15 DECEMEBRE (c’était bien annoncé le 14 décembre, mais imprévu à l’église) Eglise Saint-Etienne, à 18h30 – 79160 Coulonges-sur-l’Autize

Gratuit

Inscrivez vous à : culture@coulongessurlautize.com

07 72 45 80 14

La Vierge à l’Enfant (succédant à la Nativité) est l’un – si ce n’est LE – des thèmes les plus repris dans l’histoire de l’art. Pourquoi tant de représentations de cet événement ? Quelle en est la symbolique ?

Nous commencerons par un tour de l’église Saint-Etienne (de Coulonges-sur-l’Autize) afin de voir quelques unes de ces représentations, puis une série d’activités pour finir cette sortie à la Micro-Folie.

Les enfants peuvent y participer, il y aura des activités pour eux à la Micro-Folie (coloriages, réalité virtuelle) en lien avec la thématique !

VENDREDI 15 DECEMEBRE (c’était bien annoncé le 14 décembre, mais imprévu à l’église) Eglise Saint-Etienne, à 18h30 – 79160 Coulonges-sur-l’Autize

Gratuit

Inscrivez vous à : culture@coulongessurlautize.com

07 72 45 80 14

.

Eglise Saint-Etienne

Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-08 par CC Val de Gâtine