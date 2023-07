Visite libre Église Saint-Étienne Chinon, 16 septembre 2023, Chinon.

Visite interdite pendant les offices.

Eglise de style gothique flamboyant. Vitraux de l’atelier Lobin créés spécialement pour Chinon, dont la reconnaissance du roi Charles VII par Jeanne d’Arc.

Église Saint-Étienne Rue Philippe-de-Commines 37500 Chinon Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 02 47 93 07 97 http://www.ville-chinon.com Église paroissiale entièrement reconstruite au XVe siècle (seul le clocher nord est antérieur). Saint-Étienne est une vaste église-halle à une seule nef, d’architecture épurée, sur la tribune, l’orgue Ducroquet (1852) est classé au titre des monuments historiques. Les vitraux de l’atelier Lobin de Tours ont été installés à partir de 1860 dans le chœur, et racontent l’histoire de saint Étienne. Sur les côtés du chœur, d’autres vitraux plus tardifs racontent des épisodes de l’histoire du Chinonais : au sud, mort de saint Martin à Candes, miracle de saint Mexme ; au nord, rencontre de sainte Radegonde et de l’ermite Jean de Chinon, Jeanne d’Arc reconnaissant Charles VII. Ce vitrail daté de 1881 est le premier consacré à Jeanne d’Arc installé dans une église. Parking place Jeanne d’Arc



2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

