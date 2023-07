Visite guidée nocturne des vitraux de l’église église Saint-Etienne Brie-Comte-Robert Visite guidée nocturne des vitraux de l’église église Saint-Etienne Brie-Comte-Robert, 17 septembre 2023, . Visite guidée nocturne des vitraux de l’église Dimanche 17 septembre, 21h00 église Saint-Etienne Brie-Comte-Robert À la nuit tombée, rien n’est plus pareil… Venez donc découvrir les vitraux de l’église de Saint-Etienne, à la lueur des bougies avec une visite guidée. église Saint-Etienne Brie-Comte-Robert 77170 77170 Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T21:00:00+02:00 – 2023-09-17T23:00:00+02:00

2023-09-17T21:00:00+02:00 – 2023-09-17T23:00:00+02:00 ©ADVCBRIE Détails Autres Lieu église Saint-Etienne Brie-Comte-Robert Adresse 77170 Lieu Ville église Saint-Etienne Brie-Comte-Robert

église Saint-Etienne Brie-Comte-Robert https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//