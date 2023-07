Visite guidée de l’orgue Église Saint-Étienne Brie-Comte-Robert, 17 septembre 2023, Brie-Comte-Robert.

Visite guidée de l’orgue Dimanche 17 septembre, 14h00, 15h30 Église Saint-Étienne Gratuit, sur inscription, places limitées

Dos positif ? Soufflerie ? Tirette ? Si ces mots ne vous évoquent rien, rendez-vous avec les Amis de l’Orgue pour découvrir un instrument monumental et hors du commun.

Oserez-vous pianotez sur le clavier pour faire résonner les tuyaux à travers l’église ?

L'église Saint-Étienne est édifiée à la fin du XIIe et au XIIIe siècle sur l'emplacement du cimetière du haut Moyen Âge, à côté de l'église primitive, aujourd'hui disparue. Imposant monument à l'architecture gothique, elle renferme sculptures, tableaux et vitraux dont une magnifique rose du XIIIe siècle. Le chœur vous dévoilera les peintures murales médiévales récemment restaurées.

Service PADD – Ville de Brie-Comte-Robert