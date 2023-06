Visite guidée d’une église du XVe siècle Église Saint-Étienne Briaucourt Briaucourt Catégories d’Évènement: Briaucourt

Visite guidée d'une église du XVe siècle

Dimanche 17 septembre, 16h00, 17h00

Église Saint-Étienne
Rue de la Montagne, 52700 Briaucourt
Briaucourt 52700 Haute-Marne Grand Est

Découvrez l'église et son mobilier historique.

Cette église date du XVe siècle. C'est un édifice à plan de croix latine, avec une nef à vaisseau unique voûtée d'ogives et un porche en pierre à l'entrée occidentale. Une litre funéraire (peinte vers 1701) court sur le pourtour interne ponctuée des armoiries des seigneurs de Briaucourt.

