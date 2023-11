Concert de Noel Eglise Saint-Etienne Briare Catégorie d’Évènement: Briare Concert de Noel Eglise Saint-Etienne Briare, 16 décembre 2023, Briare. Concert de Noel Samedi 16 décembre, 18h00 Eglise Saint-Etienne Venez partager la magie de Noël lors du concert organisé dans l’église Saint-Etienne à Autry-le-Châtel. Petits et grands sont attendus. La municipalité est à l’initiative de l’événement. Eglise Saint-Etienne Place de la République, Briare Briare [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 36 80 58 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T18:00:00+01:00 – 2023-12-16T20:30:00+01:00

2023-12-16T18:00:00+01:00 – 2023-12-16T20:30:00+01:00 FMACEN045V502W9M PIXABAY Détails Catégorie d’Évènement: Briare Autres Lieu Eglise Saint-Etienne Adresse Place de la République, Briare Ville Briare Lieu Ville Eglise Saint-Etienne Briare latitude longitude 47.638034;2.737876

Eglise Saint-Etienne Briare https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/briare/