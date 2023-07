Cet évènement est passé Exposition Guerres de religion en Orléanais (1562-1598) Eglise Saint-Etienne Briare Catégorie d’Évènement: Briare Exposition Guerres de religion en Orléanais (1562-1598) Eglise Saint-Etienne Briare, 12 juillet 2023, Briare. Exposition Guerres de religion en Orléanais (1562-1598) 12 juillet – 25 août Eglise Saint-Etienne Exposition prêtée par le château de Sully-sur-Loire et l’association « Mémoire protestante en Orléanais. Eglise Saint-Etienne Place de la République, Briare Briare [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 59 70 39 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-12T10:00:00+02:00 – 2023-07-12T18:00:00+02:00

2023-08-25T10:00:00+02:00 – 2023-08-25T18:00:00+02:00 FMACEN045V506LJL Mairie de Jargeau Détails Catégorie d’Évènement: Briare Autres Lieu Eglise Saint-Etienne Adresse Place de la République, Briare Ville Briare Lieu Ville Eglise Saint-Etienne Briare

Eglise Saint-Etienne Briare https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/briare/