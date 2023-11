Concert : Noëls Occitans Eglise Saint Etienne Bouglon, 10 décembre 2023, Bouglon.

Bouglon,Lot-et-Garonne

Concert « Noëls Occitans » avec Passa Camin et les ateliers chants de Genissac et Marmande.

2023-12-10 fin : 2023-12-10 . .

Eglise Saint Etienne Le bourg

Bouglon 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Noëls Occitans » concert with Passa Camin and the Genissac and Marmande singing workshops

Concierto « Navidad occitana » con Passa Camin y los talleres de canto de Genissac y Marmande

Konzert « Okzitanische Weihnachten » mit Passa Camin und den Gesangsworkshops von Genissac und Marmande

Mise à jour le 2023-11-22 par OT Coteaux et Landes de Gascogne