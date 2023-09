Visite guidée de l’église Saint-Etienne Église Saint-Etienne Belleville, 16 septembre 2023, Belleville.

Visite guidée de l’église Saint-Etienne Samedi 16 septembre, 14h00 Église Saint-Etienne Entrée Libre

L’association les Mémoires Bellevilloises organise une visite de l’église Saint-Etienne, libre ou guidée :

– Découverte de l’histoire de l’architecture de l’église ;

– Présentation de l’histoire de 7 magnifiques œuvres, protégées au titre des Monuments Historiques.

Les visites guidées débuteront toutes les heures à partir de 14h, et ce, jusqu’à 17h. L’église restera ouverte jusqu’à 18h .

Église Saint-Etienne Route nationale 54940 Belleville Belleville 54940 Meurthe-et-Moselle Grand Est Nef et bas-côté sud des XVe et XVIe siècles. Clocher de la fin du XVIIe – début XVIIIe siècle. Bas-côté nord de 1763. Choeur de 1868. Présence de quelques éléments de peinture murale : rinceaux de feuillage et de fleurs, blason, scènes hagiographiques, littre funéraire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

Commune de Belleville