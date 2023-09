Visite-découverte « Art dans la ville » : art contemporain et photographie Eglise Saint-Etienne, Beauvais Beauvais, 14 octobre 2023, Beauvais.

Date et heure : samedi 16 et dimanche 17 septembre à 15h; samedi 14 et dimanche 15 octobre à 15h.

Lieu de rendez-vous : Devant le portail de l’église Saint-Étienne à Beauvais

Pendant ce Mois de l’Architecture et du Patrimoine, l’art prend ses quartiers dans les rues de Beauvais !

De l’église Saint-Étienne au plateau Saint-Jean, embarquez pour une visite qui vous fera regarder la ville autrement. Vous découvrirez les projets des artistes Caroline Le Méhauté, Cécile Le Talec et Ingrid Luche, auxquelles Le Quadrilatère-Centre d’art s’est associé pour inaugurer « Nos fières allures », son premier parcours artistique hors-les-murs.

Notre promenade s’achèvera au square de la gare, où seront présentées les images de la 20e édition des Photaumnales – dédiée à la thématique du sport.

Par les médiateurs du Quadrilatère

Eglise Saint-Etienne, Beauvais Rue de l'Étamine, 60000 Beauvais Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France

© Photo Salim Santa Lucia – Parcours d’art dans la ville » Nos fières allures » – Le Quadrilatère 2023