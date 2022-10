Atelier collaboratif : création d’une carte « sensible » Eglise Saint-Etienne, Beauvais Beauvais Catégories d’évènement: Beauvais

Journées nationales de l’architecture Eglise Saint-Etienne, Beauvais Rue de l’Étamine, 60000 Beauvais Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France [{« link »: « mailto:reservations-quadrilatere@beauvais.fr »}] « PARTICIPONS ENSEMBLE À L’ÉMERGENCE DE L’ART DANS L’ESPACE PUBLIC ! » Le Quadrilatère, centre d’art de la ville de Beauvais, pose les prémices d’un parcours artistique à ciel ouvert qui prendra forme en 2023, entre l’Église Saint-Étienne et le coteau Saint-Jean. Venez (re)découvrir avec nous ce secteur de la ville et partager votre perception de cet espace au cours d’un atelier de cartographie sensible. Ensemble, nous marcherons, dessinerons, écrirons, photographierons, collecterons, assemblerons, etc. Nous verrons comment la carte, pensée collectivement, peut prendre une forme multidimensionnelle, incarnée et vivante. Pour plus d’informations, nous sommes joignables à l’adresse reservations-quadrilatere@beauvais.fr ou par téléphone (06 81 98 79 25).

Rdv à l’arrière de l’église Saint-Étienne, rue Angrand Leprince

2022-10-15T10:00:00+02:00

2022-10-15T16:00:00+02:00

