Visite commentée de l’église et de sa charpente Dimanche 17 septembre, 10h00, 15h00 Église Saint-Étienne Limitée à 7 personnes maximum, uniquement accompagnées.

Visite commentée de l’église, de la charpente du chœur et des transepts, présentation des vêtements liturgiques.

Accès à la charpente par un escalier à vis (50 marches environs). Elle a été restaurée en 2004-2005. Visite commentée, limitée à 7 personnes maximum toutes les 20 minutes environs.

Église Saint-Étienne 1 place de l’Église 45630 Beaulieu-sur-Loire Beaulieu-sur-Loire 45630 Loiret Centre-Val de Loire 06 73 36 06 60 Située au centre de l’ancienne place forte, l’église Saint-Étienne possède une nef romane, transept et chœur gothique. Église, bâtiment et mobilier intérieur inscrits au titre des Monuments historiques.

A l’intérieur : retable de style baroque (XVIe & XVIIe siècles) comportant un tableau de Pierrat (1662) représentant la Pentecôte. Divers tableaux monumentaux ornent la nef et les deux chapelles. Elle est meublée avec des bancs fermés berrichon du XVIIIe siècle, un banc d’œuvre et une chaire.

Extérieurs : Clocher carré fortifié, donnant accès à la charpente rénovée en 2005, complémentaire au château contigu à l’église, dont seul reste l’ancien corps de garde, avec ses vestiges du pont-levis et du passage d’homme à pied. Parkings dans le bourg

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

