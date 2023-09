CUBIOSITES # A L’INFINI Église Saint-Étienne Beaugency, 5 décembre 2023, Beaugency.

CUBIOSITES # A L’INFINI 5 décembre 2023 – 21 janvier 2024 Église Saint-Étienne

L’acte III « # A L’INFINI… » de la SLAO marquera à l’hiver 2023/2024 à l’Eglise Saint Etienne de Beaugency, le point final de cette aventure artistique et humaine en partage avec le public.

Pour son ultime présentation, Cubiosités prendra la forme d’une tombée de cubes colorés destructurés usés par le temps qui se déversera d’un cube « mère » suspendu à la croisée de la nef et du transept.

Parvenus au sol telles des parsserelles visuelles,ces cubes libérés invitent à la découverte de « coffres de curiosités » reflets de l’univers de chaque artiste et des oeuvres exposées.

Église Saint-Étienne Place du Martroi, Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-05T14:30:00+01:00 – 2023-12-05T17:30:00+01:00

2024-01-21T14:30:00+01:00 – 2024-01-21T17:30:00+01:00

