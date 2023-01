LE PORTEUR D’HISTOIRE Église Saint-Étienne Beaugency Catégories d’Évènement: Beaugency

Loiret

LE PORTEUR D’HISTOIRE Église Saint-Étienne, 11 février 2023, Beaugency. LE PORTEUR D’HISTOIRE Samedi 11 février, 20h30 Église Saint-Étienne

8€

A pied, en diligence, en jeep, en avion ou en bateau, le porteur d’histoire nous transporte dans une aventure pleine de rythme et de mystères, mêlant mythes et Histoire… Église Saint-Étienne Place du Martroi, Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire Dans cette quête ponctuée de fines touches d’humour, il nous apprendra ce que sont devenues une mère et sa fille, mystérieusement

disparues à Mechta Layadat en Algérie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-11T20:30:00+01:00

2023-02-11T22:00:00+01:00 LE PORTEUR D’HISTOIRE

Détails Catégories d’Évènement: Beaugency, Loiret Autres Lieu Église Saint-Étienne Adresse Place du Martroi, Beaugency Ville Beaugency lieuville Église Saint-Étienne Beaugency Departement Loiret

Église Saint-Étienne Beaugency Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beaugency/

LE PORTEUR D’HISTOIRE Église Saint-Étienne 2023-02-11 was last modified: by LE PORTEUR D’HISTOIRE Église Saint-Étienne Église Saint-Étienne 11 février 2023 Beaugency Église Saint-Étienne Beaugency

Beaugency Loiret