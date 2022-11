Exposition Rencontre de matières Église Saint-Étienne Beaugency Catégories d’évènement: Beaugency

Exposition Rencontre de matières Église Saint-Étienne, 3 décembre 2022, Beaugency. Exposition Rencontre de matières 3 décembre 2022 – 8 janvier 2023 Église Saint-Étienne

Entrée libre

MarieJo Maraquin et AnneJeanne Pinot-Gaufroy Eglise Saint Etienne 3 décembre-8 janvier Église Saint-Étienne Place du Martroi, Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire Elles sont rentrées dans la matière par des chemins différents ; Marie Jo par la vannerie, Anne-Jeanne par la sculpture. Chacune d’elles a

fait un parcours lent, pensif, curieux, imaginatif et créatif.

De leur rencontre, il y a quelques années, est né le désir de conjuguer ces deux éléments : l’un exprimant la légèreté du végétal, l’autre la solidité

de la terre et du bronze. Cette dualité de matière ainsi mariée conduit les deux artistes sur le chemin étonnant du travail à 4 mains.

DU VENDREDI 2 DECEMBRE AU DIMANCHE 8 JANVIER 2023

Gratuit

Horaires :

Mercredi et samedi 10h30-12h30 / 14h30 – 17h

Vendredi et dimanche 14h30 – 17h

Tout public

ÉGLISE SAINT-ETIENNE Place du Martroi

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-03T10:30:00+01:00

2023-01-08T17:00:00+01:00 Beaugency

