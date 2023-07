Visite guidée d’une église du XIe siècle et de son orgue Église Saint-Etienne Bayonne, 16 septembre 2023, Bayonne.

Participez à une visite et la présentation de l’historique de l’église romane et de son orgue. L’instrument est un orgue romantique offert en 1864 par Lord John Hobart Caradoc et fabriqué par la maison Merklin-Schutze, restauré par les Ateliers Pellerin et Uys en 2014. Des organistes feront jouer l’instrument qui sera « déshabillé » pour l’occasion, afin que le public puisse mieux en comprendre le fonctionnement grâce aux explications des musiciens.

Église Saint-Etienne Giratoire de Hargous, 64100 Bayonne Bayonne 64100 Habas Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 55 02 28 La légende veut qu’il y ait eu ici au Xe siècle une chapelle en bois, au débouché de la route qui arrivait de Bordeaux. L’actuelle église remonte au XIe siècle, construite dans le style roman de l’époque. Elle fut réaménagée au XVe siècle. Lors du siège de Bayonne en 1814, l’église fut dévastée, son clocher et les voûtes abattues. Grâce au don du général irlandais Caradoc, la paroisse put mener à bien la reconstruction de l’édifice entre 1851 et 1856. Les grandes arcades de la nef et les voûtes ainsi que les plafonds des bas-côtés datent de cette époque, de même que le beffroi et le portail néo-gothique. Deux absidioles sont rajoutées à l’abside. De l’époque romane, il subsiste l’abside en cul-de-four et les fondations du transept.

