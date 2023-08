Visite guidée du village d’Azé Église Saint-Étienne Azé Catégories d’Évènement: Azé

Saône-et-Loire Visite guidée du village d’Azé Église Saint-Étienne Azé, 16 septembre 2023, Azé. Visite guidée du village d’Azé Samedi 16 septembre, 10h00 Église Saint-Étienne La municipalité d’Azé et le Pays d’art et d’histoire se sont associés pour créer un dépliant de découverte de la commune. À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir le village avec un guide-conférencier, avant de repartir avec le nouveau dépliant.

Visite gratuite d’1h30 environ, rendez-vous devant l’église.

Programme JEP à télécharger ici Église Saint-Étienne 71260 Azé Azé 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« link »: « https://www.pahclunytournus.fr/programme-des-journees-du-patrimoine-2023 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00

