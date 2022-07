Découvrez le bourg d’Auriac-du-Périgord et son église Église Saint-Etienne, 17 septembre 2022, Auriac-du-Périgord.

Gratuit. Accès libre. Vente de fascicules explicatifs sur place.

Une vraie richesse patrimoniale à votre portée. Venez découvrir une église fortifiée située dans un village au riche patrimoine historique et architectural. handicap moteur mi

Église Saint-Etienne Place de l’église, 24290 Auriac-du-Périgord Auriac-du-Périgord 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

L’église est située au centre du bourg d’Auriac-du-Périgord, petit village de 400 habitants au cœur du Périgord noir. Ses origines les plus anciennes remonteraient au VIe siècle. L’église actuelle rassemble des constructions datant de siècles différents : alors que l’est du chœur et le pilier nord-ouest datent du XIIe siècle, le chapiteau et la voûte du chœur datent quant à eux du XIIIe siècle. Pendant la guerre de Cent ans, l’église a été fortifiée. Au début du XVe siècle, la façade est refaite, tout comme le portail et la chapelle du côté nord. Enfin, au XVIIIe siècle est construit le presbytère et la passerelle qui fait communiquer celui-ci avec la chambre de défense et une sacristie accolée au chevet. L’histoire s’est ainsi écrite au fil des siècles au sein de cette église romane du haut de laquelle on peut apercevoir la colline de Lascaux. A proximité se trouvent la Chapelle Saint-Rémi et Saint-Barthélemy, ainsi que le Château de la Faye classé au titre des Monuments historiques ou encore la Maison forte de Ségelard.

L’église Saint-Etienne, en l’honneur du premier martyr chétien, possède des fondations vraisemblalement du VIe siècle. L’église a plusieurs fois été remaniée, en particulier au Moyen Âge. Le bourg d’Auriac-du-Périogord, quant à lui, mélange les architectures anciennes et plus récentes, à l’instar des styles hétéroclites de ses maisons. Le parcours passera également par le lavoir, le porche pigeonnier, les ponts « brétous », les moulins, les platanes bicentenaires sur la place, le terrain de croquet…



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-17T10:00:00+02:00

2022-09-18T18:00:00+02:00

©Les amis d’Auriac-du-Périgord