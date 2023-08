Visite guidée de l’église Saint-Étienne de Chilly-Mazarin Église Saint-Étienne à Chilly-Mazarin Chilly-Mazarin, 16 septembre 2023, Chilly-Mazarin.

L’église paroissiale Saint-Étienne compte parmi les principaux monuments anciens de la ville de Chilly-Mazarin. Bien que fondée a priori vers les Ve et VIe siècle de notre ère sur des fondations gallo-romaines, sa configuration actuelle date des années 1630, à la suite d’un profond remaniement opéré sous l’impulsion du premier marquis de Chilly, Antoine Ruzé d’Effiat (1582-1632).

Entièrement classée aux Monuments Historiques, son riche mobilier du XVIIe siècle, issu de l’église prieurale de Saint-Éloi, témoigne de l’âge d’or du village d’alors pendant le Grand Siècle. Lorsque ce prieuré installé le long de l’Yvette, dans le sud de la ville, fut démantelé et détruit à partir de 1791, le chœur de son église fut démonté et remonté dans Saint-Étienne. Ainsi peut-on aujourd’hui y admirer L’Ensevelissement du Christ de Simon Vouet, une huile sur toile de 1639 (illustration), ainsi qu’un retable en marbre tricolore du Languedoc, deux statues de calvaire en plâtre de Laurent Magnier (saint Jean et la Vierge), ainsi que de fines boiseries remarquablement sculptées.

Son riche mobilier funéraire n’est pas en reste. Essentiellement lui aussi créé au XVIIe siècle, deux monuments funéraires imposants se distinguent de l’ensemble : le cénotaphe de 1627 de Martin Ruzé de Beaulieu et le tombeau des cœurs de 1647 d’Antoine Ruzé d’Effiat, son épouse Marie de Fourcy et de leur fille Marie. Saint-Étienne abrite en effet plusieurs sépultures des anciens seigneurs de Chilly, ayant choisi d’y demeurer pour leur repos éternel, qu’ils soient de la maison des Ruzé d’Effiat, principalement, ou des Mazarin, dans une moindre mesure, tous aïeux des actuels Grimaldi, princes de Monaco.

À travers une visite guidée d’environ deux heures, l’archiviste communal vous présentera le mobilier remarquable de Saint-Étienne, ainsi que la vie et l’œuvre des illustres personnages qui ont fait le vieux Chilly.

20 personnes pourront participer à chacune des deux visites, qui sont gratuites, d’une durée approximative de deux heures chacune, sur réservation obligatoire. Le rendez-vous est fixé devant l’église à 14h45, samedi 16 et dimanche 17 septembre.

