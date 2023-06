Visite guidée d’une église à Saint-Estèphe, classée au titre des Monuments historiques Église Saint-Estèphe Saint-Estèphe, 17 septembre 2023, Saint-Estèphe.

Visite guidée d’une église à Saint-Estèphe, classée au titre des Monuments historiques Dimanche 17 septembre, 14h30 Église Saint-Estèphe Gratuit. Entrée libre. 5 € pour le concert. Sur inscription. Point de rendez-vous : devant l’église Saint-Estèphe.

Partez à la découverte des mystères architecturaux de cet édifice alliant arts roman et gothique en compagnie du service « Villes et Pays d’art et d’histoire ».

La soirée continue avec à 16h, un concert autour de cantates baroques et de sonates italiennes des XVIIe et XVIIIe siècles, proposé par le trio Alice Lestang (soprano), Florence Blanchet (à la flûte baroque) et Bruno Rossignol (au clavecin).

Renseignements : 06 80 41 34 19.

Église Saint-Estèphe Église Saint-Estèphe, 16440 Roullet-Saint-Estèphe Saint-Estèphe 16440 Charente Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 45 67 84 38 »}] Classée au titre des Monuments historiques en 1840, l’église est particulièrement bien mise en valeur depuis les restaurations entreprises en 2017. L’église primitive devait se composer de deux travées sans collatéraux et d’un chœur. Elle devait être couverte d’une simple charpente apparente. Il y a eu des modifications au XIIe siècle. À cet édifice a été ajoutée une travée portant un clocher et couverte, sous celui-ci, d’une coupole octogonale sur trompe. Terminant l’église à l’est, le chœur rectangulaire est couvert d’une voûte angevine du XIIIe siècle. À la suite du mur de la nef vient une tourelle d’escalier montant au clocher.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T15:30:00+02:00

©Pays d’art et d’histoire de GrandAngoulême