CHOPIN AUX CHANDELLES – CHOPIN AUX CHANDELLES PIANO EGLISE SAINT-EPHREM Paris Catégorie d’Évènement: Paris CHOPIN AUX CHANDELLES – CHOPIN AUX CHANDELLES PIANO EGLISE SAINT-EPHREM Paris, 9 février 2024, Paris. Chopin aux chandellesScherzos, Ballades, Mazurka, Etudes par Teva Mazoyer, pianoC’est à l’intention de sa Pologne natale que Chopin voue ses différentes créations. Son oeuvre pianistique résume à elle seule toutes les émotions humaines. Concert aux chandelles.

Tarif : 17.00 – 25.30 euros.

Début : 2024-02-09 à 19:30 Réservez votre billet ici EGLISE SAINT-EPHREM 17 RUE DES CARMES 75005 Paris 75 Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Code postal 75005 Lieu EGLISE SAINT-EPHREM Adresse 17 RUE DES CARMES Ville Paris Departement 75 Lieu Ville EGLISE SAINT-EPHREM Paris Latitude 48.84836 Longitude 2.347199 latitude longitude 48.84836;2.347199

