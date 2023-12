SUITES DE BACH POUR VIOLONCELLE EGLISE SAINT-EPHREM Paris Catégorie d’Évènement: Paris SUITES DE BACH POUR VIOLONCELLE EGLISE SAINT-EPHREM Paris, 19 janvier 2024, Paris. Concert aux chandellespar Christophe Michalski

Tarif : 17.00 – 25.30 euros.

Début : 2024-01-19 à 20:00 Réservez votre billet ici EGLISE SAINT-EPHREM 17 RUE DES CARMES 75005 Paris 75 Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Code postal 75005 Lieu EGLISE SAINT-EPHREM Adresse 17 RUE DES CARMES Ville Paris Departement 75 Lieu Ville EGLISE SAINT-EPHREM Paris Latitude 48.84836 Longitude 2.347199 latitude longitude 48.84836;2.347199

EGLISE SAINT-EPHREM Paris 75 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/