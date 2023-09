LES QUATRE SAISONS DE VIVALDI EGLISE SAINT-EPHREM Paris Catégorie d’Évènement: Paris LES QUATRE SAISONS DE VIVALDI EGLISE SAINT-EPHREM Paris, 29 décembre 2023, Paris. LES QUATRE SAISONS DE VIVALDI EGLISE SAINT-EPHREM a lieu à la date du 2023-12-29 à 17:00:00.

Tarif : 17 à 25.3 euros. Certaines œuvres ont leur secret ; Les Quatre Saisons en possèdent certainement un, elles qui sont parvenues à une telle célébrité dans la production dite « classique ». Lorsque VIVALDI fit publier en 1725 à Amsterdam, son recueil de douze concertos pour violon, il n’imaginait sûrement pas que quatre d’entre eux, feraient tant pour sa prospérité. Réservez votre billet ici Métro ligne 10 – Maubert Mutualité

EGLISE SAINT-EPHREM
17 RUE DES CARMES Paris 75005

