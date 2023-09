SUITES DE BACH POUR VIOLONCELLE EGLISE SAINT-EPHREM Paris Catégorie d’Évènement: Paris SUITES DE BACH POUR VIOLONCELLE EGLISE SAINT-EPHREM Paris, 26 décembre 2023, Paris. SUITES DE BACH POUR VIOLONCELLE EGLISE SAINT-EPHREM a lieu à la date du 2023-12-26 à 17:30:00.

Tarif : 17 à 25.3 euros. Les Suites pour violoncelle de J.S. Bach sont considérées comme la Bible des violoncellistes. Nulle part Bach ne semble avoir autant de grandeur, de force et d’émotion que dans ces Suites. Pages de musique instrumentale pure, cette musique païenne est l’une des plus belles formes de la prière.Magdalena Rebacz, violoncelliste Réservez votre billet ici Métro ligne 10 – Maubert Mutualité

EGLISE SAINT-EPHREM

EGLISE SAINT-EPHREM
17 RUE DES CARMES Paris 75005
Métro ligne 10 – Maubert Mutualité

