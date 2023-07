Visite libre Église Saint-Épain Saint-Épain, 16 septembre 2023, Saint-Épain.

Visite libre de l’Eglise.

Église Saint-Épain Grande-Rue 37800 Saint-Épain Saint-Épain 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire http://www.saint-epain.fr Edifiée au XIIe siècle, sur une construction plus ancienne, cette église dédiée à saint Épain, martyr au IVe siècle, a été commencée par l’abside en partie de style roman poitevin. A la croisée du transept percé de baies gothiques s’élève une imposante tour carrée du XIIe siècle, couverte d’une coupole sur pendentifs de forme ovoïde. Cet édifice, en partie de style gothique angevin, agrandi et remanié aux XIIIe, XVe et XVIe siècles, a été restauré en 1856 et 1870 et classé au titre des monuments historiques en 1913.

Dans le chœur se trouvent de magnifiques stalles en chêne du début du XVIe siècle.

A découvrir également, les vitraux de l’atelier Lobin de Tours.

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Association Mémoire et Patrimoine