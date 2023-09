Cet évènement est passé Visite d’une église et d’une exposition de photos anciennes Église Saint-Élophe Rouvres-en-Xaintois Catégories d’Évènement: Rouvres-en-Xaintois

Vosges Visite d’une église et d’une exposition de photos anciennes Église Saint-Élophe Rouvres-en-Xaintois, 15 septembre 2023, Rouvres-en-Xaintois. Visite d’une église et d’une exposition de photos anciennes Vendredi 15 septembre, 08h30 Église Saint-Élophe Entrée libre Visite libre Église Saint-Élophe Rue de l’église, 88500 Rouvres-en-Xaintois Rouvres-en-Xaintois 88500 Vosges Grand Est 03 29 65 62 92 L’église actuelle est orientée sud-ouest. L’édifice a trois nefs et cinq travées. L’abside offre cinq grandes fenêtres. Les vitraux sont en grisaille de l’atelier Pierre Napoléon Rives, peintre-verrier à Nancy.

L’église a été consacrée le 22 octobre 1857 par l’évêque de Saint-Dié (Vosges). Toutefois, compte tenu des fonds disponibles, l’église est sans clocher ! Il ne sera construit que 30 ans plus tard. Les cloches sont entreposées dans un hangar à la toiture incertaine (il s’agit donc des cloches de l’ancienne église). Sur un devis de 34 650 francs, la commune demande une subvention de 10 000 francs au Conseil Général des Vosges. La séance du 18 août 1885, sous la présidence de Jules Ferry lui-même, est houleuse, le devis semblant trop élevé et la tour trop haute : 41 m. Une somme de 5 000 francs seulement sera accordée. Vers le milieu du XXe siècle, l’église a été rénovée : peinture intérieure ; le coq, endommagé à la guerre 39-45, a été remplacé ; des vitraux de l’église ont été remplacés. Les chutes de verres colorés ont été utilisées par les enfants qui les broyaient et en faisaient des décorations collées avec de la colle de farine sur du carton, du bois…

D’importants travaux d’entretien sont à nouveau réalisés en 1991-1992. Le clocher de l’église abrite cinq cloches, quatre fondues par Jules Robert à Nancy en 1887 et une fondue par la fonderie Farnier à Robécourt. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Vendredi 15 septembre, 08h30 Église Saint-Élophe Entrée libre

