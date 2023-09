Cet évènement est passé Exposition : « A ciel ouvert » Église Saint-Éloi Saint-Éloy-les-Tuileries Catégories d’Évènement: Corrèze

Saint-Éloy-les-Tuileries Exposition : « A ciel ouvert » Église Saint-Éloi Saint-Éloy-les-Tuileries, 14 septembre 2023, Saint-Éloy-les-Tuileries. Exposition : « A ciel ouvert » 15 – 17 septembre Église Saint-Éloi Gratuit. Entrée libre. Profitez d’une promenade photographique de 3,5 kilomètres depuis la place du village. Découvrez des photos d’antan de Saint-Eloy et de clichés de Gabriel Fortin faisant la part belle à l’originalité, la création, l’imagination. C’est le fruit d’une colaboraton entre Les amis de Saint-Eloy et l’office de tourisme du Pays de Saint-Yrieix Église Saint-Éloi 19210 Saint-Eloy-les-Tuileries Saint-Éloy-les-Tuileries 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

