Sainte Cécile 2023 Audition Église Saint Éloi Eglise Saint Eloi Hazebrouck Catégorie d’Évènement: Hazebrouck Sainte Cécile 2023 Audition Église Saint Éloi Eglise Saint Eloi Hazebrouck, 25 novembre 2023, Hazebrouck. Sainte Cécile 2023 Audition Église Saint Éloi Samedi 25 novembre, 18h00 Eglise Saint Eloi Tenue Officielle Eglise Saint Eloi Rue de l’église , 59190 Hazebrouck Hazebrouck Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T18:00:00+01:00 – 2023-11-25T19:00:00+01:00

2023-11-25T18:00:00+01:00 – 2023-11-25T19:00:00+01:00 Détails Catégorie d’Évènement: Hazebrouck Autres Lieu Eglise Saint Eloi Adresse Rue de l'église , 59190 Hazebrouck Ville Hazebrouck Lieu Ville Eglise Saint Eloi Hazebrouck latitude longitude 50.718952;2.535534

Eglise Saint Eloi Hazebrouck https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hazebrouck/