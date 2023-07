Visite de l’église Saint-Eloi de Pœuilly Eglise Saint-Eloi de Pœuilly Pœuilly Catégories d’Évènement: Pœuilly

Somme Visite de l’église Saint-Eloi de Pœuilly Eglise Saint-Eloi de Pœuilly Pœuilly, 16 septembre 2023, Pœuilly. Visite de l’église Saint-Eloi de Pœuilly Samedi 16 septembre, 14h00 Eglise Saint-Eloi de Pœuilly Visite de l’église Saint Eloi Visite guidée à 16h00 Visite de l’église Saint Eloi avec quelques documents relatifs à la reconstruction : plans, photos, se rapportant à la reconstruction du village dans les années 1920.

Façade, rosaceet aménagements intérieurs Art Déco (mobilier d’église, chapiteaux des colonnes, vitraux, féronnerie.)

Documentation remise aux visiteurs Dépliant « Pœuilly-Eglise Saint-Eloi » réalisé par le service régionnal de l’inventaire. Eglise Saint-Eloi de Pœuilly rue saint Eloi Pœuilly Pœuilly 80240 Somme 06 83 26 40 81 https://arhlpoeuilly.org Eglise de Pœuilly, église de la reconstructiondans les années 1920 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

