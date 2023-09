Cet évènement est passé Visite guidée Église Saint-Éloi Chalivoy-Milon Catégories d’Évènement: Chalivoy-Milon

Cher Visite guidée Église Saint-Éloi Chalivoy-Milon, 16 septembre 2023, Chalivoy-Milon. Visite guidée 16 et 17 septembre Église Saint-Éloi Visite guidée sur demande sur place, participation libre pour aider l’association Patrimoine et Nature. Les visiteurs du monde entier viennent en nombre admirer ce que l’on peut considérer comme une véritable merveille incontournable. Église Saint-Éloi Le Bourg, 18130 Chalivoy-Milon Chalivoy-Milon 18130 Cher Centre-Val de Loire 02 48 74 76 27 L’église appelée le plus couramment Saint-Éloi est un ancien prieuré bénédictin qui dépendait de Saint-Sulpice de Bourges. En 1868 ont été découverts plus de 300m² de fresques romanes du XIIe siècle. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

