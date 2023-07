Découverte de la Tour aux Miches Église Saint-Éliphe Rampillon Catégories d’Évènement: Rampillon

Seine-et-Marne Découverte de la Tour aux Miches Église Saint-Éliphe Rampillon, 16 septembre 2023, Rampillon. Découverte de la Tour aux Miches 16 et 17 septembre Église Saint-Éliphe Entrée libre Grimper au sommet de cette tour d’allure militaire par son escalier étroit vous permettra de découvrir des vestiges de peintures murales ainsi qu’une charpente absolument magnifique. Cette tour abritait jadis les archives et les trésors de l’église ainsi que quelques victuailles et miches de pain qui lui ont valu son nom. Église Saint-Éliphe Place de l’Église 77370 Rampillon Rampillon 77370 Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 08 00 44 https://www.eglise-rampillon.fr Église trapue du XIIIe siècle mais ayant un très beau portail occidental digne d’une cathédrale représentant : le calendrier, les apôtres, la résurrection des morts, Jésus, Marie et saint Jean. A l’intérieur vous pourrez admirer une statue de la Vierge du XIVe siècle. Exposition de documents. Audiovisuel de présentation. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

