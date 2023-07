Exposition du Retable Église Saint-Éliphe Rampillon Catégories d’Évènement: Rampillon

Seine-et-Marne Exposition du Retable Église Saint-Éliphe Rampillon, 16 septembre 2023, Rampillon. Exposition du Retable 16 et 17 septembre Église Saint-Éliphe Entrée libre L’autel de la Vierge était à l’origine réhaussé d’un retable du début du XVIème siècle jusqu’à son vol en 1974.

Les cinq morceaux retrouvés sont exposés exceptionnellement à l’occasion des journées du Patrimoine. Église Saint-Éliphe Place de l’Église 77370 Rampillon Rampillon 77370 Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 08 00 44 https://www.eglise-rampillon.fr Église trapue du XIIIe siècle mais ayant un très beau portail occidental digne d’une cathédrale représentant : le calendrier, les apôtres, la résurrection des morts, Jésus, Marie et saint Jean. A l’intérieur vous pourrez admirer une statue de la Vierge du XIVe siècle. Exposition de documents. Audiovisuel de présentation. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

