Visite libre de l’église avec projection d’un diaporama Église Saint-Éliphe Rampillon Catégories d’Évènement: Rampillon

Seine-et-Marne Visite libre de l’église avec projection d’un diaporama Église Saint-Éliphe Rampillon, 16 septembre 2023, Rampillon. Visite libre de l’église avec projection d’un diaporama 16 et 17 septembre Église Saint-Éliphe entrée libre Faire le tour de l’église, admirer ses deux merveilleux portails finement sculptés ou encore errer dans les allées intérieures à la découverte de trésors du Patrimoine comme la statue de la Vierge en bois polychrome de la fin du XIVème siècle ou encore des pierres tombales de chevaliers est un véritable plaisir.

Vous découvrirez cette église du XIIIème siècle inscrite aux Monuments Historiques en 1846 par Prosper Mérimée d’abord grâce à un audiovisuel de présentation puis par vous-même Église Saint-Éliphe Place de l’Église 77370 Rampillon Rampillon 77370 Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 08 00 44 https://www.eglise-rampillon.fr Église trapue du XIIIe siècle mais ayant un très beau portail occidental digne d’une cathédrale représentant : le calendrier, les apôtres, la résurrection des morts, Jésus, Marie et saint Jean. A l’intérieur vous pourrez admirer une statue de la Vierge du XIVe siècle. Exposition de documents. Audiovisuel de présentation. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Association des amis de l’église saint-Eliphe Détails Catégories d’Évènement: Rampillon, Seine-et-Marne Autres Lieu Église Saint-Éliphe Adresse Place de l'Église 77370 Rampillon Ville Rampillon Departement Seine-et-Marne Age max 99 Lieu Ville Église Saint-Éliphe Rampillon

Église Saint-Éliphe Rampillon Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rampillon/