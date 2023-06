Concert Viva España ! Église Saint-Éliphe Rampillon, 27 juillet 2023, Rampillon.

Concert Viva España ! Jeudi 27 juillet, 20h30 Église Saint-Éliphe

Viva España !

Concert • Les Paladins

« Viva España » est un voyage dans le temps, à la recherche des musiques anciennes d’avant les débuts du Flamenco.

Nous sommes au Siècle d’Or. La Reconquête de l’Espagne par les souverains catholiques de Castille et d’Aragon ne parvient pas à étouffer les influences arabes et juives. L’incroyable et résonnant mélange de ces trois cultures aboutit à un style musical original où art populaire et art savant n’ont pas de frontière définie.

Un univers musical chaleureux et dansant qui entre en résonance directe avec notre sensibilité d’aujourd’hui, et évoque un temps où la recherche de l’unité d’un pays s’est faite à travers la diversité.

Avec : Jérôme Correas, clavier / Magali Léger, soprano / Jean-François Lombard, ténor. Ensemble Les Paladins

Église Saint-Éliphe Place de l’Église 77370 Rampillon Rampillon 77370 Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 08 00 44 https://www.eglise-rampillon.fr Église trapue du XIIIe siècle mais ayant un très beau portail occidental digne d’une cathédrale représentant : le calendrier, les apôtres, la résurrection des morts, Jésus, Marie et saint Jean. A l’intérieur vous pourrez admirer une statue de la Vierge du XIVe siècle. Exposition de documents. Audiovisuel de présentation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-27T20:30:00+02:00 – 2023-07-27T21:15:00+02:00

2023-07-27T20:30:00+02:00 – 2023-07-27T21:15:00+02:00

©Les Paladins