« Je chante faux mais j’entends juste » : atelier d’initiation au chant Mardi 27 juin, 18h00 Église Saint-Éliphe Entrée libre

Atelier lyrique tous niveaux

Vous aimez chanter ? Vous aimeriez mais vous n’osez pas ?

N’hésitez plus et venez découvrir les joies du contre-ut, du canon et du contre-temps sous la direction de Luanda Siqueira, Soprano de l’ensemble Les Paladins.

Atelier proposé en prélude au concert « Viva España! » par Les Paladins, collation offerte entre l’atelier et le concert.

Église Saint-Éliphe Place de l'Église 77370 Rampillon Rampillon 77370 Seine-et-Marne Île-de-France Église trapue du XIIIe siècle mais ayant un très beau portail occidental digne d'une cathédrale représentant : le calendrier, les apôtres, la résurrection des morts, Jésus, Marie et saint Jean. A l'intérieur vous pourrez admirer une statue de la Vierge du XIVe siècle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-27T18:00:00+02:00 – 2023-06-27T19:30:00+02:00

