Jeu de piste – Patrimoine et campagne de Saint-Thégonnec Église Saint-Eguiner et Enclos paroissial Saint-Thégonnec Loc-Eguiner

Jeu de piste – Patrimoine et campagne de Saint-Thégonnec 16 et 17 septembre Église Saint-Eguiner et Enclos paroissial Départ depuis l’Église de Saint-Thégonnec.

Ce jeu de piste, créé par l’association « Au Fil du Queffleuth et de la Penzé » a été lancé dans le cadre de la Fête de la Nature 2021.

Téléchargez l’application Explorama sur votre smartphone, préchargez le parcours « Sur les sentiers de Kerincuff et Prat Gwen », rendez-vous au point de départ devant l’enclos paroissial, ouvrez l’application, sélectionnez le parcours « Sur les sentiers de Kerincuff et Prat Gwen » et laissez-vous guider.

Église Saint-Eguiner et Enclos paroissial Chemin du Lavoir, 29410, Saint-Thégonnec Loc-Eguiner Saint-Thégonnec Loc-Eguiner 29410 Loc-Eguiner-Saint-Thégonnec Finistère Bretagne https://saint-thegonnec-loc-eguiner.bzh/lenclos/ https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00090070 Datant du XVIe-XVIIe siècle, l’église Saint-Éguiner est composée de deux nefs parallèles et d’un clocher de style Beaumanoir typiquement breton, datant de 1631. Elle possède également un porche qui date de 1699.

L’intérieur de l’église recèle d’impressionnants trésors ecclésiastiques : des fonts baptismaux et une chaire à prêcher du XVIIe siècle, une sacristie du XVIIIe siècle et deux magnifiques retables. Elle abrite également des statues et un incroyable vitrail dédiés à Saint-Éguiner.

Un enclos paroissial est une construction caractéristique de l’architecture religieuse bretonne. Il est constitué d’une porte triomphale, d’une église, d’un calvaire et d’un ossuaire, entourés d’un mur d’enceinte symbolisant la séparation entre l’espace sacré et l’espace profane. Le commerce florissant de la toile de lin et la foi profonde des paroissiens ont permis d’agrandir et d’embellir considérablement les enclos à partir du XVIème siècle.

