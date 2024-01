Concert du Nouvel An Eglise Saint Dominique Vieux-Thann, dimanche 28 janvier 2024.

Vieux-Thann Haut-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-28 16:00:00

fin : 2024-01-28

Un beau concert pour célébrer la nouvelle année et un programme éclectique qui va satisfaire les amateurs de musique : orgue, gospel, répertoire viennois… et des jeux de lumières dans l’église.

Eglise Saint Dominique

Vieux-Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est



