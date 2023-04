Pèlerinage Cœur de Femme Eglise Saint-Dominique Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Pèlerinage Cœur de Femme Eglise Saint-Dominique, 13 mai 2023, Paris. Pèlerinage Cœur de Femme Samedi 13 mai, 19h30 Eglise Saint-Dominique Les chapitres de Paris : Saint-Roch (Paris – 1er)

Saint-Nicolas-des-Champs (Paris – 3e)

Saint-Antoine-des-Quinze-Vingts (Paris – 12e)

Saint-Hippolyte (Paris – 13e)

Notre-Dame de Nazareth (Paris – 15e)

Notre-Dame de la Salette (Paris – 15e)

Saint Jean-Baptiste de La Salle (Paris – 15e)

Notre-Dame d’Auteuil (Paris – 16e)

Sainte-Jeanne-de-Chantal (Paris – 16e)

Notre-Dame de Clignancourt (Paris – 18e)

Saint-Jean-Baptiste-de-Belleville (Paris – 19e)

Notre-Dame-de-Lourdes (Paris – 20e) Eglise Saint-Dominique 20 rue de la Tombe-Issoire, 75014 Paris Paris 75014 Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://coeurdefemmepelerinage.wordpress.com/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:30:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00

2023-05-13T19:30:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Eglise Saint-Dominique Adresse 20 rue de la Tombe-Issoire, 75014 Paris Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Eglise Saint-Dominique Paris

Eglise Saint-Dominique Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Pèlerinage Cœur de Femme Eglise Saint-Dominique 2023-05-13 was last modified: by Pèlerinage Cœur de Femme Eglise Saint-Dominique Eglise Saint-Dominique 13 mai 2023 Eglise Saint-Dominique Paris Paris

Paris Paris