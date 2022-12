Journées d’Amitié Eglise Saint-Dominique, 3 décembre 2022, Paris.

Journées d’Amitié 3 et 4 décembre Eglise Saint-Dominique

Samedi 3 et dimanche 4 décembre 2022

Eglise Saint-Dominique 20 rue de la Tombe-Issoire, 75014 Paris Paris 75014 Paris Île-de-France

Samedi 3 décembre

Parvis de l’église : Accueil missionnaire 17h Chants de Noël

Espace Madeleine Delbrêl : Les comptoirs

14h-20h : Artisanat, bouquinerie, brocante, bijoux fantaisie, bistrot du

curé, bar à huîtres, vêtements adultes et enfants, jeux et jouets, salon de

thé, cartes postales, timbres, muselets, atelier Whisky, crêperie de St Do

A 16h : Florian Michel dédicacera son livre «A la droite du Père»

Dans l’église 17h30 : Visite de l’orgue avec l’organiste Julien LUCQUIAUD

: Activités pour les enfantsL’Île aux enfants – Villa Saint Jacques

14h-18h : Baby-foot, loto, pêche à la ligne, maquillage, chamboule tout,

kapla, jeux d’adresse, bricolage et goûter.

Dimanche 4 Décembre

Parvis de l’église : Accueil missionnaire

Espace Madeleine Delbrêl : Les comptoirs

10h-20h : Artisanat, bouquinerie, brocante, bijoux fantaisie, bistrot du

curé, bar à huîtres, vêtements adultes et enfants, jeux et jouets, salon de

thé, cartes postales, timbres, muselets, atelier Whisky, crêperie de St Do

11h30 Isabelle Chevillard dédicacera «La promesse de Noël»

À partir de 12h : Assiettes de l’amitié

14h : Florian Michel dédicacera son livre «A la droite du Père»

Dans l’église : 17h visite de l’orgue avec l’organiste Julien Lucquiaud

: Activités pour les enfantsL’Île aux enfants – Villa Saint Jacques

12h00 : Assiettes enfants et film.

12h-18h : Baby-foot, pêche à la ligne, maquillage, chamboule tout, kapla,

jeux d’adresse, bricolage et goûter.



