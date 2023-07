Visitez l’église Saint-Didier Eglise Saint-Didier Érize-Saint-Dizier Catégories d’Évènement: Érize-Saint-Dizier

Meuse Visitez l’église Saint-Didier Eglise Saint-Didier Érize-Saint-Dizier, 17 septembre 2023, Érize-Saint-Dizier. Visitez l’église Saint-Didier Dimanche 17 septembre, 14h00 Eglise Saint-Didier Entrée libre L’église d’Erize-Saint-Dizier sera ouverte pour une visite libre. Eglise Saint-Didier rue de l’Eglise 55000 Erize-Saint-Dizier Érize-Saint-Dizier 55000 Meuse Grand Est L’église d’Erize-Saint-Dizier a été construite au tout début du XVIIe siècle. Elle sera modifiée au XVIIIe siècle (la nef et ses baies), puis au XIXe siècle (reprise globale du pignon avec le portail et le porche). Parking Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

