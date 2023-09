Découverte du carillon de Courzieu église Saint Didier de Courzieu Courzieu, 16 septembre 2023, Courzieu.

Découverte du carillon de Courzieu Samedi 16 septembre, 14h00 église Saint Didier de Courzieu Maximum 8 personnes en même temps. Montée toutes les 30 minutes environ. 45 marches à gravir

Venez découvrir le carillon de Courzieu et ses 12 cloches dont une datant de 1726 et classée Monument Historiques.

Cet instrument a été entièrement restauré et agrandi l’année dernière passant de 8 à 12 cloches.

Montée par groupe de 8 toutes les 30 minutes environ. Audition du carillon.

église Saint Didier de Courzieu Place de l’église 69690 Courzieu Courzieu 69690 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes Attention Pas de place de parking devant l’église

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

