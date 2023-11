Journées d’amitié de Saint-Denys du Saint-Sacrement Église Saint-Denys du Saint-Sacrement Paris, 17 novembre 2023, Paris.

Journées d’amitié de Saint-Denys du Saint-Sacrement 17 – 19 novembre Église Saint-Denys du Saint-Sacrement

Comme chaque année (depuis 1947…) les JAM se déroulent au sec et au chaud ! Entrée par l’église Saint-Denys-du-Saint-Sacrement, 68 rue de Turenne.

Découvrez la vingtaine de comptoirs à l’offre très diverse et à tous les prix (brocante, tissus d’ameublement, vidéo, vêtements hommes femmes et enfants, livres neufs et d’occasion, dédicaces, jouets, livres de bibliophiles gastronomie, informatique, déco de Noël, tableaux et gravures…). Puis reprenez des forces aux comptoirs restauration et gastronomie (crêpes, gâteaux, …).

Les JAM 2023 ? Comme tous les ans de la bonne humeur, de l’accueil… et puis une belle action pour cette vente de charité qui grâce à vous (et internet) accueille chaque année des visiteurs encore plus nombreux et généreux.

68 bis rue de Turenne, 75003 Paris

