Visite de l'église Église Saint-Denis Valloire-sur-Cisse, 16 septembre 2023

Visite de l’église 16 et 17 septembre Église Saint-Denis

Dans le cadre des journées du patrimoine, l’Eglise ouvre ses portes au public pour une visite libre. Une personne bénévole vous accueillera.

Église Saint-Denis 9 bis rue du bourg – Coulanges, 41150 Valloire-sur-Cisse

L'église Saint-Denis – Coulanges – de la commune de Valloire-sur-Cisse est un édifice qui a été fortement remanié aux XVIe et XIXe siècles. L'architecture de ce monument est donc des plus sommaire. Le bâtiment se compose d'une nef à bas-côté sud et d'un chœur à chevet plat.

Le mobilier classé monument historique se trouvant à l’intérieur de l’église est admirable.

Un ensemble de seize stalles du XVe siècle en bois sculpté provient de l’ancienne abbaye de la Guiche, qui est connue pour son mobilier particulièrement riche.

Elle a été restaurée à différentes époques, grâce à la générosité de mécènes : fin du XIXe siècle, la famille Trafford, qui a marqué son empreinte, sur les vitraux, le mobilier… puis plus récemment par différents autres mécènes qui ont aidé à sa sauvegarde.

À l’entrée de l’église est apposée, une plaque à la mémoire de Anne-Marie Bardon, bienfaitrice de cette église. La commune de Coulanges a engagé la rénovation complète de l’édifice dès 2009. Parking de la mairie déléguée de coulanges gratuit

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

