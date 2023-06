Laurent Korcia, Elodie Soulard et Irma Svanadze interprètent Cinéma Église Saint-Denis, Saint-Denis-en-Val Saint-Denis-en-Val, 17 juin 2023, Saint-Denis-en-Val.

Laurent Korcia, Elodie Soulard et Irma Svanadze interprètent Cinéma Samedi 17 juin, 20h30 Église Saint-Denis, Saint-Denis-en-Val Informations sur www.festival-sully.fr ou infobilletterie.festivalsully@tourismeloiret.com

Laurent Korcia, violon

Élodie Soulard, accordéon

Irma Svanadze, piano

Leonard Bernstein, Somewhere (West Side Story), I Feel Pretty

John Corigliano, Chaconne (Red Violin)

Henry Mancini, Moon River (Breakfast at Tiffany’s)

Heinz Provost, Intermezzo (Intermezzo)

Stéphane Grappelli, Les Valseuses

Joe Hisaishi, Merry Go Round (Le Château Ambulant)

Camille Saint-Saëns, Rondo Cappricioso (Au revoir les enfants)

Astor Piazzolla, Café 1930

Laurent Korcia, L’homme de sa vie

Charlie Chaplin, Smile/Weeping Willows

Ennio Morricone, Cinema Paradiso

John Williams, Schindler’s List

Shigeru Umebayashi, In The Mood For Love

Enrique Granados/ Fritz Kreisler, Danse espagnole #5

Fritz Kreisler, Prelude et Allegro

Laurent Korcia est l’un des violonistes les plus reconnus de sa génération. Soliste de l’année aux Victoires de la Musique, Chevalier des Arts et Lettres, il a reçu le prix Georges Enesco de la SACEM ainsi que le Grand Prix de l’Académie du disque Charles Cros. Élodie Soulard, accordéoniste, se produit régulièrement comme soliste sur de grandes scènes internationales. Irma Svanadze, jeune pianiste titulaire d’un doctorat d’art musical de l’Université du Michigan est invitée dans des festivals européens et américains.

Église Saint-Denis, Saint-Denis-en-Val 15 rue de Saint-Denis, Saint-Denis-en-Val Saint-Denis-en-Val 45560 Loiret Centre-Val de Loire

2023-06-17T20:30:00+02:00 – 2023-06-17T22:30:00+02:00

