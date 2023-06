Rencontre des chorales Église Saint-Denis, Saint-Denis-en-Val Saint-Denis-en-Val Saint-Denis-en-Val Catégories d’Évènement: Loiret

Rencontre des chorales Samedi 17 juin, 14h00 Église Saint-Denis, Saint-Denis-en-Val Informations sur www.festival-sully.fr ou infobilletterie.festivalsully@tourismeloiret.com Chœur Chantecléry

Chœur En A Bray Gé

Chœur Sully-Song

Ensemble Loire en Chœurs

Ensemble Loire en Chœurs En 2023, le Département du Loiret soutient 28 chorales amateurs. Ces différentes associations, qu’il aide depuis de nombreuses années, contribuent à la diffusion de la musique sur le territoire et à l’accessibilité aux pratiques culturelles collectives. Ces ensembles réunissent plus de 2 000 chanteurs à travers la même passion : le chant. C’est dans le cadre du Festival de musique de Sully et du Loiret, que les chorales amateurs vous invitent à partager un moment musical le temps d’un après-midi et ainsi laisser transparaître leur amour de la musique. Église Saint-Denis, Saint-Denis-en-Val 15 rue de Saint-Denis, Saint-Denis-en-Val Saint-Denis-en-Val 45560 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.festival-sully.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

