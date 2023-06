Visite libre de l’église Saint-Denis Saint-Brice Eglise Saint-Denis-Saint-Brice Fleury-la-Forêt, 16 septembre 2023, Fleury-la-Forêt.

Visite libre de l’église Saint-Denis Saint-Brice Samedi 16 septembre, 16h00 Eglise Saint-Denis-Saint-Brice Recettes au chapeau.

L’Abbaye royale de Saint-Denis étend sa protection sur la paroisse de Fleury-la-Forêt depuis le VIII siècles. Les origines de l’actuel sanctuaire se situent au XIIe siècle. Dès 1284, les fils de Saint Benoit cèdent leurs terres du Vexin Normand.

Le modeste édifice dédié à Saint Denis et Saint Brice sera victime des malheurs du temps (guerres de Cent ans, luttes religieuses) puis reprendra une nouvelle vie au XVIe siècle. Le sanctuaire sera alors restauré et agrandi en forme de croix latine.

Cette charmante église possède encore un mobilier intéressant. Le vaste vaisseau de Saint-Denis-Saint-Brice ancré au centre de l’agglomération de Fleury-la-Forêt dans l’enclos paroissial (ancien cimetière) devenu place publique, veille depuis huit siècles sur ses habitants qui ont su entretenir et conserver un patrimoine religieux, et artistique admiré de tous.

Samedi 16 septembre de 16h00 h à 22h30 :

• 16h : Visite libre de l’église

• 20h : Concert dans l’église

• Mise en lumière des vitraux et des murs de l’église

mairie de Fleury-la-Forêt