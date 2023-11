Viva Italia – Concert – 10/12 Eglise Saint Denis rue Faidherbe Hellemmes Catégories d’Évènement: Hellemmes

Nord Viva Italia – Concert – 10/12 Eglise Saint Denis rue Faidherbe Hellemmes, 10 décembre 2023, Hellemmes. Viva Italia – Concert – 10/12 Dimanche 10 décembre, 16h00 Eglise Saint Denis rue Faidherbe Entrée libre Le Cercle Symphonique d’Hellemmes vous invite à Viva Italia, concert qu’il donnera en l’église St Denis, Rue Faidherbe à Hellemmes, le dimanche 10 décembre à 16h.

Au programme : Bellini, Denza, Puccini, Rossini, Verdi.

Choeur de Péronne, Les Veilleurs d’orgue, Eleonore Meens, soprano, Youssef Ben Abderrasak, ténor

Sous la direction de Frédéric Bara

Entrée libre Eglise Saint Denis rue Faidherbe rue faidherbe hellemmes Hellemmes 59260 Nord Hauts-de-France Eglise Saint Denis Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-10T16:00:00+01:00 – 2023-12-10T18:00:00+01:00

