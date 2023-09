Concert American Spirit – 15/10 Eglise Saint Denis rue Faidherbe Hellemmes Catégories d’Évènement: Hellemmes

Nord Concert American Spirit – 15/10 Eglise Saint Denis rue Faidherbe Hellemmes, 15 octobre 2023, Hellemmes. Concert American Spirit – 15/10 Dimanche 15 octobre, 16h00 Eglise Saint Denis rue Faidherbe Entrée libre American spirit, c’est une selection des plus grands compositeurs américains : Berstein, Gershwin, Gjeilo, Glass, Lauridsen, Whitacre.

Avec Constance Malta-Bey, soprano, Anne Delecroix, piano, le quatuor à cordes Sirius, sous la direction de Jean-François Droulez Eglise Saint Denis rue Faidherbe rue faidherbe hellemmes Hellemmes 59260 Nord Hauts-de-France Eglise Saint Denis Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

