Visitez librement une église au style résolument moderne Dimanche 17 septembre, 10h00 Église Saint-Denis Entrée libre.

Visitez librement l’église Saint-Denis qui ouvre exceptionnellement ses portes ! Prenez également le temps d’explorer le petit Jardin du Souvenir derrière l’église et d’y découvrir de surprenantes pierres tombales dont celle d’un certain Louis Masson Salmchâteau assassiné en 1809.

Église Saint-Denis Place de l’Église 57330 Roussy-le-Village Roussy-le-Bourg 57330 Moselle Grand Est +33 (0)3 82 56 00 02 https://fr.tourisme-ccce.fr/ https://www.facebook.com/TourismeCCCE Construite en 1956 dans un style très contemporain en béton, pierre de taille et pierre de calcaire, elle incarne ce besoin de reconstruction d’après guerre, nécessaire aux villages et à la région.

À l’intérieur elle abrite un autel, six statues du XVIIème siècle, une crypte et des vitraux du XXème siècle. À l’extérieur, vous pourrez observer une sculpture contemporaine représentant le Christ en majesté et le Tétramorphe. Sa tour de 33 mètres de haut vous donnera le vertige !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

@Poinsignon