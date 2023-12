Concert « Notes de Bonne Année » Eglise Saint-Denis RILLIEUX LA PAPE Catégorie d’Évènement: Rillieux-la-Pape Concert « Notes de Bonne Année » Eglise Saint-Denis RILLIEUX LA PAPE, 13 janvier 2024, RILLIEUX LA PAPE. Concert « Notes de Bonne Année » 13 et 14 janvier 2024 Eglise Saint-Denis Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-13T20:00:00+01:00 – 2024-01-14T00:59:59+01:00

Fin : 2024-01-14T01:00:01+01:00 – 2024-01-14T20:00:00+01:00 La paroisse Notre Dame de l’Esperance et l’Ecole de Musique vous présentent un concert pour commencer l’année 2024 avec une note musicale.

Vous pourrez entendre l'orchestre des jeunes, la chorale adultes et l'harmonie de l'école de musique. Eglise Saint-Denis 10 Rue du Général Brosset , 69140 RILLIEUX LA PAPE RILLIEUX LA PAPE

